Детский сад открыли в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках

Первый детский сад торжественно открыли в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках. Символический ключ от учреждения передали от застройщика представителям администрации, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь здания превысила четыре тысячи квадратных метров. В нем обустроили 12 групповых комнат с раздевалками, спальнями, игровыми и буфетами. Для воспитанников будут работать медицинский кабинет, музыкальный зал, помещения для творчества и пищеблок.

На территории разместили игровые площадки и теневыми навесами и безопасным покрытием.

Жилой квартал находится в Химках. Проект предусматривает дома с закрытыми дворами, три детских сада, две школы, поликлинику и спортивный комплекс.