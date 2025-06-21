Детский сад №7 в Химках капитально отремонтируют к 1 сентября

Депутаты лично оценили качество проводимых строительных работ на объекте, который не ремонтировался с момента постройки. Особое внимание было уделено модернизации инженерных коммуникаций и созданию дополнительных помещений для воспитанников.

Депутаты городского округа Николай Томашов и Валентин Герасимов посетили объект капитального ремонта детского дошкольного учреждения на улице Ватутина. Проверка показала, что подрядная организация соблюдает установленные сроки и требования безопасности при проведении строительных мероприятий.

«Прораб участка рассказал нам о текущем этапе работ. Строители выполняют кровельные и фасадные работы, ремонтируют цоколь и отмостку, проводят переустройство входных групп. Особое внимание уделено модернизации инженерных систем — отопления, вентиляции и канализации», — сообщил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Здание образовательного учреждения, возведенное в 1969 году, реконструируют впервые. В рамках перепланировки предусмотрено создание новых спальных помещений для групп и современных учебных кабинетов. В настоящее время завершается возведение дополнительного корпуса и монтаж кровельного покрытия.

«Ремонтные работы выполняются в рамках Народной программы партии „Единая Россия“ и государственной программы „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“. Финансирование осуществляется за счет бюджета Московской области. Такие выездные проверки мы с коллегами проводим регулярно. Это позволяет лично удостовериться в том, что работы идут качественно, в плановые сроки, без срывов. Для нас важно, чтобы дети получали образование в комфортных и безопасных условиях», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Завершение всех строительно-ремонтных работ запланировано на начало нового учебного года. Депутаты выразили благодарность подрядчикам за добросовестное исполнение обязательств и наметили проведение следующей инспекции после завершения основных этапов реконструкции.