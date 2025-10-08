Детский сад №5 в Королеве отремонтируют до конца года

На Пионерской улице в Королеве подходит к концу капитальный ремонт детского сада №5. Работы завершили уже на 94% процента.

Проект реализуют по государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«На площадке задействовано 25 рабочих и две единицы техники. Выполняются электромонтажные работы, монтаж сантехники, пусконаладка инженерных сетей, уборка помещений, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории ведется устройство проездов и тротуаров, укладка резинового покрытия на детских площадках», - уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Площадь двухэтажного здания, рассчитанного на 107 мест, превышает тысячу квадратных метров.

Специалисты уже утеплили кровлю и фасад, обновили полы и потолки, заменили все инженерные коммуникации и сантехнику, провели отделку внутренних помещений, модернизировали пищеблок, а также прилегающую территорию.

Все работы планируется завершить до конца года.