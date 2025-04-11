Детский сад № 32 в Жуковском капитально отремонтируют к 1 сентября

Капитальный ремонт детского сада № 32 продолжается на улице Баженова в Жуковском. Работы проводят по государственной программе.

Специалисты начали утепление фасада здания и установку новых окон. Кроме того, они продолжают обновление инженерных систем и проведение отделки.

Сейчас на площадке работают две единицы техники и 35 строителей.

Согласно проекту, в здании детского сада площадью 3,7 тысячи квадратных метров также заменят кровлю, двери, сантехнику и мебель. Рабочие модернизируют столовую и благоустроят прилегающую территорию.

План выполнен уже на четверть. Полностью ремонт завершат к 1 сентября.