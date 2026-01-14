Детский сад № 22 в Апрелевке капитально отремонтируют к 1 сентября

В Апрелевске в Наро-Фоминском округе обновляют детский сад № 22. Работы в здании на улице Пойденко завершили почти на 35%.

Площадь учреждения превышает тысячу квадратных метров.

«В настоящий момент на объекте строители полностью завершили демонтажные работы, завершают ремонт кровли, ведут общестроительные и отделочные работы», — пояснили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Подрядчик также обновит фасад, инженерные системы, пищеблок и входные группы.

Позже в детском саду установят современные мебель и оборудование. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в целях реализации национального проекта «Семья».

Обновленный детский сад откроет двери для дошкольников к 1 сентября текущего года.