Детский сад №22 в Апрелевке капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года
В городе Апрелевка, расположенном в Наро-Фоминском округе, продолжается капитальный ремонт детского сада № 22. Учреждение площадью более тысячи квадратных метров находится на улице Пойденко.
Работы, которые проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту «Семья», выполнены более чем на четверть.
«В настоящий момент на объекте строители полностью завершили демонтажные работы, ведут ремонт кровли, общестроительные и отделочные работы», — уточнили в Министерстве строительного комплекса региона.
Специалисты также заменят инжнерные системы, отремонтируют фасад и модернизируют пищеблок. Позже в детском саду установят новые мебель и технику.
Прилегающую территорию также обновят.
Учреждение откроют к 1 сентября следующего года.