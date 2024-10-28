Детский сад №11 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к августу 2025 года
Капитальный ремонт детского сада № 11 начался в Орехово-Зуеве на Парковской улице. Завершить все работы планируется к августу 2025 года.
Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, специалисты обновят фасад здания, заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери.
Также в здании проведут внутреннюю отделку помещений, отремонтируют кровлю, модернизируют столовую и благоустроят прилегающую территорию.
После окончания ремонта в детский сад закупят новую мебель.
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