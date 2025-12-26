Детский сад № 9 в Долгопрудном капитально отремонтировали по нацпроекту

Детский сад № 9 открыли 26 декабря в Долгопрудном после капитального ремонта. Учреждение находится на Северной улице.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что детский сад был построен в 1969 году.

Специалисты обновили кровлю и фасад в здании площадью почти две тысячи квадратных метров, заменили инженерные системы, сантехнику, установили новые окна и двери, а также провели внутреннюю отделку.

Работы прошли по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья». Их провели за счет бюджетных средств.

Учреждение, которое рассчитано на 12 групп, посещают 280 детей.