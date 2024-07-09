Детский сад № 65 на Северной улице в Одинцове отремонтируют к осени

Капитальный ремонт дошкольного отделения Одинцовской школы № 9 продолжается. Половина работ уже позади. Детский сад № 65 на Северной улице обновят к осени.

Двухэтажное здание детского сада построили на улице Северная в Одинцове в 1975 году. Оно рассчитано на 240 мест. После капремонта здесь появятся групповые комнаты и спальни, учебные кабинеты, актовый и многофункциональный спортивный залы.

«Предчистовая отделка выполнена на 69% — это стяжка и штукатурка помещений, приступили к чистовой отделке. На объекте задействованы порядка 65 человек, из техники продолжают работу автокран и фронтальный погрузчик. Поставил задачу нарастить количество задействованной рабочей силы до 100 человек. Объект должен быть сдан к началу учебного года», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Еще на территории детского сада проведут комплексное благоустройство и озеленение. Для прогулок воспитанников на свежем воздухе сделают игровые площадки с теневым навесом и травмобезопасным покрытием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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