Детский сад № 6 в Долгопрудном капитально отремонтируют в 2026 году

Детский сад № 6 «Звездочка» в Долгопрудном капитально отремонтируют в 2026 году. Там обновят фасад, кровлю, проведут отделку помещений и благоустройство территории, рассказали в областном Минстрое.

По словам руководителя проекта капитального ремонта Евгения Родионова, в октябре специалисты будут вести демонтажные работы и вывозить мусор с территории. По проекту обновление проведут не только в здании, но и на прилегающей территории. Там приведут в порядок дорожки, освещение, газоны и детские площадки.

Здание детского сада было построено более 50 лет назад. Там обновят фасад, входную группу, кровлю, проведут отделку помещений, заменят коммуникации, радиаторы, сантехнику, окна и двери.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья».