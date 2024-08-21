Детский сад № 51 в Мытищах откроют после реконструкции в сентябре

Детский сад № 51 откроют в Мытищах после реконструкции в сентябре. Благодаря проведенным работам количество воспитанников увеличится со 120 до 320.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, здание 1970 года постройки реконструировали за один год. Конструкции демонтировали до уровня фундамента и на прежнем основании возвели новый современный корпус. Это позволило увеличить количество групповых ячеек до 13. В сентябре в учреждение пойдут 320 воспитанников.

В детском саду обустроили спортивный и музыкальный залы, кружковые, пищеблок и медкабинеты. На территории создали места для прогулок и занятий физкультурой, а также зоны для колясок и санок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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