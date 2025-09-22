Детский сад № 5 в Волоколамске капитально отремонтируют к концу октября

Детский сад при школе № 2 в Волоколамске капитально отремонтируют. Он откроется после капитального ремонта к концу октября.

Как рассказали в региональном Минстрое, здание дошкольного отделения № 5 уже отремонтировали на 80%. Сейчас там трудятся 68 специлистов и спецтехника.

В детском саду завершаются фасадные работы, продолжается монтаж систем отопления и освещения, ведется чистовая отделка помещений и укладка плитки. Там установят новое сантехническое оборудование и мебель.

На территории учреждения проведут благоустройство. Там разместят игровые комплексы и уложат тротуары.

Работы проводят по госпрограмме за счет бюджетных средств.