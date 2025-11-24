Детский сад № 5 в Королеве капитально отремонтировали

Детский сад на Пионерской улице в Королеве капитально отремонтировали. Уже скоро он откроет обновленные двери для 107 воспитанников.

В детском саду создали шесть групп, актовый зал, кабинет заведующей и пост охраны. Там будут уже установили новую мебель, установили систему видеонаблюдения и турникеты на главном входе. На территории установили 11 игровых площадок, песочницы и газоны.

Площадь двухэтажного здания — более тысячи квадратных метров. Там обновили кровлю, фасад, заменили коммуникации, сантехническое оборудование, провели отделочные работы и модернизировали пищеблок.

Детский сад отремонтировали по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».