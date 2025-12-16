Детский сад № 5 в Королеве капитально отремонтировали

Обновленный детский сад на Пионерской улице в Королеве скоро откроет свои двери для воспитанников. Капитальный ремонт на объекте завершен, сообщили в подмосковном Минстрое.

По плану рабочие провели модернизацию двухэтажного здания площадью более тысячи квадратных метров. Они утеплили фасад, кровлю, заменили инженерные сети, сантехнику, полы и потолки, окна и двери. Помимо того, были выполнены отделка, переустройство пищеблока и благоустройство прилегающей территории.

В садике рабочие предусмотрели шесть групп для детей, актовый зал, кабинет заведующей и пост охраны. Также в здании появился склад для хранения инвентаря.

На главном входе уже установили турникеты, на объект завезли новую мебель, везде установили видеонаблюдение. На территории около оборудовали 11 детских площадок, песочницы, газоны и игровые пространства.

Обновление дошкольного учреждения стало возможным благодаря госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».