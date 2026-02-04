Детский сад № 5 открыли после капремонта в Волоколамске

Открытие состоялось 4 февраля после масштабной реконструкции здания. В садике установили теплые полы в группах первого этажа, модернизировали пищеблок, полностью заменили мебель и оборудовали современную систему пожарной безопасности.

Работы выполнили в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

«При содействии Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева нам удалось воплотить в жизнь этот масштабный проект и создать для детей комфортные и безопасные условия. Сегодняшнее открытие детского сада получилось по-настоящему теплым и волнительным», — сказала глава округа Наталья Козлова.

В здании установили новые двери и энергоэффективные окна. Изменили планировку раздевальных комнат, в группах первого этажа оборудовали теплые полы. Полностью модернизировали пищеблок, закупили новое оборудование, посуду и инвентарь. В игровых и спальнях появилась новая мебель.

Для родителей провели экскурсию по зданию и рассказали обо всех изменениях. Руководитель дошкольного отделения номер пять Надежда Дмитриева поблагодарила губернатора, Министерство строительного комплекса, главу округа и строителей за проделанную работу.

Детский сад начнет работать в полном режиме 9 февраля.