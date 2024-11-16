Детский сад № 44 в Солнечногорске капитально отремонтируют в 2025 году

В следующем году модернизируют детский сад комбинированного вида № 44 в деревне Радумля под Солнечногорском. Общий строительный объем составит 11,3 тысяч квадратных метров.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин сообщил, что сейчас проводят конкурс на одновременное выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и самих работ по капитальному ремонту с поставкой необходимого оборудования. Работы проведут в двух зданиях детского сада, построенных в 1950 и 1991 годах.

Капитальный ремонт учреждения образования выполнят за счет бюджета Московской области в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Детский сад № 44 сейчас посещают почти 160 детей. На время капитального ремонта воспитанников распределят по ближайшим дошкольным образовательным учреждениям на усмотрение родителей.

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