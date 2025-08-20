Детский сад № 44 в поселке Радумля под Солнечногорском откроют к сентябрю

Капитальный ремонт детского сада № 44 в поселке Радумля находится на финальной стадии. Дети смогут начать учебный год с 1 сентября в полностью обновленном современном учреждении — оно станет полноценным образовательным комплексом.

Образовательное учреждение включает в себя два двухэтажных корпуса и собственный бассейн, оснащенный современными системами фильтрации — он будет функционировать круглый год. Строители в данный момент завершили 90% всех работ: сейчас активно ведется финальная отделка помещений и начинается благоустройство территории, включая укладку нового асфальта.

«Первое здание было построено ещё в 1968 году, затем после 2000-х появились пристройки и первый в округе собственный бассейн. И чтобы в него попасть, детям не нужно выходить на улицу из группы. Рад, что совсем скоро наши малыши смогут начать свой путь в мир знаний в комфортных и современных условиях», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Первый корпус планируют подготовить к установке мебели к концу августа, а бассейн откроется в течение месяца. Детский сад примет 154 воспитанника, которые будут распределены по восьми группам.