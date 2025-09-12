Детский сад № 43 после капитального ремонта открыли в Апрелевке

Здесь отремонтировали фасад здания, благоустроили территорию и обновили спортивную площадку. В детском саду № 43 в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа появились зоны для познавательных, логопедических, творческих и патриотических занятий.

Здание дошкольного учреждения возвели еще в 1979 году для детей сотрудников завода грампластинок. Капитальный ремонт выполнили при содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Качественное образование — это наша стратегическая цель и главная инвестиция. Для этого нужны современные условия, и мы вместе с подрядчиком постарались создать сад, где детям интересно, удобно, весело и безопасно», — отметил глава округа Роман Шамнэ.

На открытии обновленного детского сада собрались малыши и их родители, педагоги и представители администрации Наро-Фоминска. Ребята тут же отправились на игровую площадку, чтобы опробовать новое оборудование.

Отметим, что детский сад № 43 демонстрирует высокий уровень подготовки малышей к школе. Педагогов учебного заведения не раз отмечали наградами федерального и регионального правительства. В этом году детский сад занял второе место в региональном этапе конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»: из 12 групп одна работает для детей с особенностями развития.