Детский сад № 4 в Химках отремонтируют в 2026 году

В микрорайоне Сходня городского округа Химки начался капитальный ремонт детского сада комбинированного типа № 4. Сотрудники компании «Спортстрой» уже приступили к активным работам.

Масштабное обновление учреждения проходит в рамках федеральной программы по ремонту образовательных объектов, которую реализуют в соответствии с поручением президента.

Строители уже ведут демонтаж внутренних конструкций и кровли детского сада на улице Чапаева. Общая площадь здания превышает тысячу квадратных метров.

В рамках капитального ремонта специалистам предстоит полностью преобразить учреждение: демонтировать устаревшие конструкции, заменить оконные блоки, возвести новые внутренние перегородки, смонтировать системы вентиляции.

Также запланирован полный цикл отделочных работ — покраска стен, заливка и укладка полов, установка современных дверей и новых светильников.

Особое внимание уделят модернизации инженерных систем и ключевых помещений. Проектом предусмотрены работы по полному обновлению пищеблока и прокладке инженерных коммуникаций.

Не останутся без внимания и внешние элементы здания — специалисты обновят кровлю и фасад.

После завершения ремонта учреждение, рассчитанное на 200 мест, получит новую мебель и современное оборудование.

Обновленный детский сад откроет двери для детей в следующем году.