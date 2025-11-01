Детский сад № 4 в Химках капитально отремонтируют в 2026 году

Капремонт детского сада № 4 в микрорайоне Сходня завершат в 2026 году. Специалисты уже приступили к отделочным работам, рассказали в областном Минстрое.

Площадь здания превышает тысячу квадратных метров. Там обновят оконные блоки и двери, покрасят стены, установят короба вентиляции, а также новые светильники. Специалисты заменят коммуникации, модернизируют пищеблок и разместят современную мебель и оборудование.

«В настоящий момент строители завершают демонтажные работы, приступили к общестроительным и отделочным работам, также ведут ремонт кровли и фасада», — рассказали в министерстве.

Детский сад рассчитан на 200 мест. Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет бюджетных средств.