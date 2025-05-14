Детский сад № 4 в Химках капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В детском саду № 4 на улице Чапаева в микрорайоне Сходня в Химках проведут масштабную реконструкцию. Ремонт здания, построенного в 1950 году, станет первым со времен открытия учреждения.

Площадь детского сада № 4 составляет более 1100 квадратных метров. Фронт работ наметили серьезный: рабочим предстоит заменить инженерные коммуникации, восстановить фасад здания в соответствии с современными технологиями, а также модернизировать внутреннее пространство. Помимо этого, строители проведут отделочные работы в групповых помещениях, столовой, музыкальном зале, медицинском и методическом кабинетах и установят там новое оборудование.

Модернизация коснется и прилегающей территории. Специалисты на финальных стадиях приведут в порядок двор детского сада.

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