Детский сад № 4 в Чехове откроется после капитального ремонта в марте

В Чехове на улице Ильича завершается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 4. На данный момент работы ведутся в пищеблоке, готовность которого составляет 90%.

Уже установлены навесной потолок, облицованы стены и полы плиткой, проложены инженерные сети, обновлены окна, освещение, электропроводка и система пожарной сигнализации.

Помещение оборудовано столами, стеллажами, электроплитой, системами вытяжки и вентиляции, а также раковинами для мытья рук и посуды. Сейчас специалисты устанавливают автономный бойлер для нагрева воды, который обеспечит бесперебойное горячее водоснабжение. В ближайшее время начнется монтаж оставшегося оборудования.

Ранее в здании заменили все пластиковые окна, подключили освещение и отопление. Также полностью обновили покрытие плоской кровли, установили новое ограждение вокруг территории, благоустроили детские площадки, теневые навесы и пешеходные дорожки.

Детский сад включен в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».