Детский сад № 4 откроется после капитального ремонта в Чехове

На улице Ильича завершили капитальный ремонт детского сада № 4. Сейчас рабочие устанавливают новую мебель, заканчивают пуско-наладочные работы различного оборудования и обустраивают прилегающую территорию.

Обновление дошкольного отделения вышло на финишную прямую. В настоящее время рабочие устанавливают столы, шкафы и стулья. В актовом зале установили цифровое пианино, видеопроектор с экраном, аудиоколонки, кондиционер, компьютер, а также повесили занавес и жалюзи.

В столовой, пищеблоке и санузлах уложили керамическую плитку, разместили сантехническое и кухонное оборудование и приступают к пуско-наладочным работам. Во всем здании провели необходимые коммуникации. Также специалисты повесили таблички и указатели, завезли игрушки.

Снаружи обновили входные группы, детские площадки, теневые навесы и пешеходные дорожки, установили новое ограждение. Сейчас завезли плодородный грунт, который разровняли и засеяли семенами травы для газонов. Параллельно убирают мусор, грязь, листья и остатки строительных отходов.

Открытие детского сада запланировано на вторую половину апреля.