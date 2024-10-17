Детский сад № 4 капитально отремонтируют в Чехове

В Чехове скоро начнется капитальный ремонт детского сада «Радуга». В здании обновят коммуникации и оборудование.

Открытый конкурс на выполнение работ уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить нужные документы, провести капремонт и поставить оборудование.

Финансироваться работы будут благодаря программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», покрывая затраты из бюджета Московской области.

Завершить ремонт планируют уже в следующем году. При работах будут учитывать современные стандарты безопасности и энергоэффективности.

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