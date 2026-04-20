Детский сад № 34 после ремонта откроют в Одинцове в 2026 году

Капитальный ремонт детского сада № 34 в Больших Вяземах продвигается — сейчас выполнено уже около четверти запланированных работ. Бригада подрядчика трудится на объекте: специалисты завершают демонтажные работы, после чего переходят к следующему этапу — общестроительным и отделочным мероприятиям.

Реконструкция охватывает все двухэтажное здание. Строители займутся комплексной заменой кровли и обновлением водосточной системы — это поможет надежно защитить здание от воздействия осадков и продлить срок его службы. Кроме того, запланирована модернизация инженерных сетей: будут обновлены коммуникации, обеспечивающие подачу воды, тепла и электричества.

Особое внимание уделят вопросам безопасности: в детском саду установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Масштабные изменения коснутся и внутреннего пространства: ремонтные работы проведут во всех групповых помещениях, а также в пищеблоке — здесь обновят отделку и проверят соответствие всех элементов санитарным и техническим нормам.

Внешний вид здания тоже претерпит заметные изменения: фасад получит новый облик — его приведут в соответствие с современными архитектурными стандартами. Не останется без внимания и прилегающая территория: после завершения основных строительных работ начнется благоустройство.

По текущим планам, обновленный детский сад должен открыть свои двери для воспитанников уже в этом году.