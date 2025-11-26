Детский сад № 3 в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Детский сад № 3 на улице Вахрушева в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят кровлю, фасад, окна и двери, установят современную мебель и технику.

В здании детского сада при школе № 7 сейчас продолжается ремонт. Подрядчик ведет демонтажные работы и уже начал восстановление кровли, рассказали в областном Минстрое.

Площадь здания — 2,7 тысячи квадратных метров. В нем отремонтируют фасад и кровлю, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, а также окна и двери. Новый облик получат входные группы. В кабинетах установят современное оборудование и мебель.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».