Детский сад № 26 в Балашихе отремонтируют к осени | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:34 Детский сад № 26 в Балашихе отремонтируют к осени Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Детский сад № 26 в Железнодорожном микрорайоне в Балашихе отремонтируют к 1 сентября. Сейчас рабочие приступили к утеплению фасадов здания, сообщили в Министерстве стройкомплекса Московской области.

«На площадке 30 рабочих и три единицы техники. В здании завершаются демонтажные работы, ведется стяжка пола, устройство инженерных сетей. Подрядчик приступает к утеплению фасадов. Работы в графике», — сообщили в ведомстве.

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В детском саду также выполнили монтаж системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции и пожарной сигнализации, установили окна, двери и сантехническое оборудования. Для комфорта ребят и педагогов в дошкольном образовательном учреждении установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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