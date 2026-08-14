Детский сад № 23 открыли после капремонта в Балашихе

Дошкольное отделение расположено на улице Советской в микрорайоне Железнодорожный. Готовность объекта к новому учебному году проверили на «родительской приемке», инициированной «Единой Россией».

Родители вместе с педагогами и депутатами оценили условия, созданные для безопасности и комфорта детей. Обновленный детсад уже распахнул свои двери для юных воспитанников и их родителей — это произошло в начале августа. Сейчас здесь занимаются 80 человек в четырех группах.

«У меня трое детей, все посещали данное учреждение: двое уже отходили, и вот третий два года уже как ходит в данный сад. Мне нравится, что мы открылись, долго ждали этого открытия. Идем с превеликим удовольствием сюда — здесь домашняя атмосфера. Территория, благодаря цветовому решению, визуально расширилась», — рассказала мать одного из воспитанников Ольга Никольская.

Капремонт детского сада при первой гимназии выполнили по Народной программе.

«Здесь отремонтировали буквально все: все помещения внутри, здесь построили новый пищеблок. Все абсолютно новое: шкаф для сушки одежды присутствует в группах, посуда новая, мебель. Созданы комфортные и безопасные условия для учащихся детского сада, для педагогов, для всего коллектива», — отметил депутат окружного совета, член фракции «Единая Россия» Николай Говричев.

В ходе реконструкции рабочие заменили кровлю, окна и двери, а также обновили инженерные сети и фасад, завезли оборудование, благоустроили территорию вокруг и сделали парковочные места для колясок.

«Заменили забор по всему периметру, заменили детские площадки, обновили нам все, заменили на них веранды, сделали новое современное покрытие. Также сделали ремонт в спальнях, в групповых комнатах, музыкальном зале. Помещения стали светлые и уютные, очень красиво стало, ярко», — рассказала куратор дошкольного отделения № 23 гимназии № 1 Татьяна Куковинец.

День знаний в этом дошкольном отделении встретят девять групп — около 300 детей.