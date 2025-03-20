Детский сад № 23 на 230 мест в Балашихе отремонтируют к августу 2025 года

В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе продолжается масштабная реконструкция детского сада № 23. Сейчас готовность капитального ремонта здания составляет 15%, а завершить его планируют в августе 2025 года.

Глава городского округа Сергей Юров лично проверил качество работ и отметил, что на объекте трудятся более 50 человек. Специалисты демонтировали старые перегородки, потолки, дверные проемы и напольные покрытия, а также линии электроснабжения. Сейчас там идут работы по перепроектированию пищеблока, чтобы он соответствовал санитарным нормам.

«Балашиха активно участвует в президентской программе капитального ремонта образовательных учреждений. В этом году мы обновим четыре объекта, завершить работы планируем к новому учебному году», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Представитель генподрядчика Андрей Молотков рассказал, что фактические работы начались 13 января. Сейчас в здании устанавливают инженерные системы, штукатурят внутренние помещения. Выполненный из керамогранита двух цветов фасад здания будет утепленным и вентилируемым.

Отметим, что детский сад № 23, который находится на балансе гимназии № 1, возвели в 1984 году. Здание занимает площадь почти три тысячи квадратных метров, включая технический этаж. Дошкольное заведение оснастят современным оборудованием, там разместят 10 разновозрастных групп. На капитальный ремонт детсада выделили 290 миллионов рублей.