Детский сад № 23 капитально отремонтировали в Балашихе

Дошкольное учреждение, которое входит в образовательный комплекс гимназии № 1, обновили в округе. В новом учебном году здесь будут заниматься около 300 детей.

Учреждение рассчитано на 10 групп, средняя наполняемость каждой — от 25 до 30 человек. В рамках капитального ремонта там полностью заменили кровлю, фасад, все коммуникации и установили новые пластиковые окна, отремонтировали спальни, групповые комнаты и актовый зал. Для пищеблока закупили новое оборудование.

«Детский сад очень преобразился. Для маленьких воспитанников обновили и игровую площадку — установили новые игровые конструкции, а покрытие сделали современным и безопасным. Все помещения внутри стали светлыми, уютными, яркими. Много закупили оборудования, особенно для пищеблока: новые духовки, мясорубки, холодильные и морозильные камеры — все, что нужно для работы поваров. Ремонт был долгожданным — ждали и взрослые, и дети», — поделилась куратор дошкольного отделения № 23 Татьяна Куковинец.

Также в рамках проведенных работ благоустроили территорию вокруг сада, заменили забор по всему периметру, обновили детские площадки и веранды.