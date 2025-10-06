Детский сад № 22 в Апрелевке капитально отремонтируют в 2026 году

Детский сад № 22, расположенный в городе Апрелевка в городском округе Наро-Фоминск, отремонтируют в 2026 году. Демонтажные работы уже начались.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что обновление коснется фасада и кровли здания, окон и дверей.

Рабочие заменят инженерные коммуникации, сантехнику и радиаторы, обустроят входную группу, проведут внутреннюю отделку, а также модернизируют пищеблок и установят новую мебель. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

Проект реализуют по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья».