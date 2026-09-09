Детский сад № 22 открыли после капремонта в Апрелевке

7 сентября в Апрелевке после капитального ремонта открыл свои двери детский сад № 22, рассчитанный на 170 воспитанников. Здание 1965 года постройки на улице Пойденко полностью преобразилось: обновлены кровля, фасад, все инженерные системы — отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация и электрика. Переоснащены пищеблок и входные группы, закуплена новая мебель, оборудование, игрушки и прогулочные площадки.

Шесть групп — от вторых младших до подготовительных — начали работу в обновленных помещениях. Открытие прошло в торжественной, но по-домашнему теплой атмосфере. «Это настоящая сказка!» — говорят коллектив и родители воспитанников.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина поздравила дошколят и сотрудников: «За последние шесть лет мы обновили практически все образовательные учреждения Апрелевки. В этом здании хочу отметить особое уважение подрядчика ко всем просьбам воспитателей и родителей. Видно, что здесь все создано с любовью, и находиться комфортно не только воспитанникам, но и персоналу».

Детский сад № 22 имеет богатую историю и активно участвует в образовательных проектах. Воспитатели неоднократно становились призерами конкурса «Воспитатель года». В учреждении работают логопед, психолог и дефектолог. После ремонта открылась группа кратковременного пребывания, появились дополнительные занятия по хореографии и футболу.

«Если ребенок спешит в детский сад, с радостью в группу стремится, — значит, такой детский сад для ребят, безусловно, годится!» Эти теплые слова, прозвучавшие на празднике, стали лучшей оценкой перемен. Капитальный ремонт проведен в рамках национального проекта «Семья».