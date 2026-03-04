Детский сад № 21 в поселке Загорянском капитально отремонтируют в этом году

Детский сад при школе № 21 в поселке Загорянском капитально отремонтируют до конца этого года. Там обновят коммуникации, фасад, кровлю, мебель и оборудование.

Здание было построено в 1977 году. Сейчас там активно идет ремонт. В планах создать современное, удобное и безопасное пространство для игр и развития ребят.

«На объекте трудятся 25 специалистов: они снимают старую штукатурку и черновую стяжку, возводят новые внутренние перегородки и готовят стены к финишной отделке. Параллельно идет устройство инженерных сетей и работы по монтажу вентфасада», — сказали в региональном Минстрое.

В здании обновят фасады, кровлю, коммуникации, модернизируют пищеблок, обновят отделку помещений. На территории проведут благоустройство.

Работы пройдут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья».

Завершить все работы планируют до конца 2026 года.