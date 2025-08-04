Детский сад № 17 в Балашихе подключили к инженерным коммуникациям

Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Член фракции «Единая Россия», координатор партпроекта «Новая школа» Галина Ченцова вместе с представителями Министерства образования Московской области ознакомились с ходом капитального ремонта детского сада № 17 в Балашихе. Это самое большое дошкольное учреждение, которое ремонтируют в Балашихе в 2025 году.

Площадь детского сада составляет 4,1 тысячи квадратных метров.

«Внутри помещений продолжается финишная отделка, ведется монтаж вентилируемого фасада. Все основные строительные и инженерные работы уже выполнены: детский сад подключен к постоянным системам электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения», — отметила Галина Ченцова.

В августе в детский сад начнется завоз мебели. 1 сентября обновленное дошкольное учреждение примет своих воспитанников.

Успешная реализация партийного проекта «Единой России» «Новая школа» подчеркивает важность создания современных и безопасных условий для образования и развития подрастающего поколения.