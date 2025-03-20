Детский сад № 17 в Балашихе откроют после капремонта 1 сентября

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверил качество реконструкции детского сада № 17 на улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный, который планируют открыть в конце августа этого года. Проект реализуют по президентской программе капитального ремонта образовательных учреждений.

Детский сад относится к школе № 7 с углубленным изучением отдельных предметов, здание занимает площадь четыре тысячи квадратных метров. Рабочие уже демонтировали там окна и двери, приступили к разборке старого фасада.

«Мы будем регулярно контролировать процесс. Уверен, что к августу все завершим, а в сентябре мы снова услышим детские голоса в этом дошкольном учреждении», — сказал Юров.

В детском саду полностью обновят оборудование и мебель. Кроме того, в теплое время года подрядчик благоустроит прилегающие территории, модернизирует детские площадки и павильоны для воспитанников.