Детский сад № 17 открыли после капитального ремонта в Балашихе

Воспитанники дошкольного отделения № 17 вернулись в обновленное здание после капитального ремонта. Детский сад расположен на улице Маяковского, 6, в микрорайоне Железнодорожный и относится к школе № 7 с углубленным изучением отдельных предметов.

В рамках капремонта в учреждении полностью обновили оборудование и мебель, установили современные пожарные системы, провели благоустройство прилегающей территории и обустроили детские площадки.

«Мы ежегодно включаем наши объекты образования в программу капитального ремонта. В этом году был отремонтирован детский сад № 17. Здесь выполнены работы по капитальному ремонту здания и заменены инженерные коммуникации. Родители, когда начали работы, переживали за уличное пространство и обращались к нам с просьбой озеленения территории. Мы учли это пожелание, и рабочие сделали действительно хороший современный детский сад с большим количеством прогулочных зон», — сказал глава округа Сергей Юров.

Площадь здания образовательного учреждения составляет 4 тысячи квадратных метров и рассчитана на 320 мест.

Работы были выполнены в рамках президентской программы капитального ремонта объектов образования, что позволило обновить инфраструктуру без задержек и с учетом потребностей малышей и педагогов.