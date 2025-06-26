Детский сад № 17 откроют после ремонта в Балашихе в сентябре

В микрорайоне Железнодорожный Балашихи полным ходом идет капитальный ремонт детского сада № 17. Глава городского округа Сергей Юров лично проверил ход работ, которые стартовали в январе 2025 года и должны завершиться к 1 сентября.

Детский сад № 17, расположенный в микрорайоне Железнодорожный и входящий в состав школы № 7 с углубленным изучением отдельных предметов, переживает масштабное обновление. Здание площадью около четырех тысяч квадратных метров ремонтируется в рамках государственной программы капитального ремонта социальных объектов.

«Работы в детском саду идут по плану: большая часть уже выполнена, началась отделка и оснащение. Мы держим процесс под контролем, чтобы 1 сентября дети вернулись в обновленное учреждение», — отметил Сергей Юров.

Сейчас завершено 50% работ по фасаду, полностью готова кровля, за исключением небольшого участка пристройки, где предстоит уложить финальный слой. Внутри здания заканчивается черновая отделка, а работы по инженерным системам — электроснабжению, сантехнике и отоплению — практически завершены.

«Темпы работ впечатляют, все идет по графику. Мы уверены, что детский сад будет готов принять воспитанников к началу учебного года», — подчеркнул заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов.

Помимо строительных работ, в детском саду полностью обновят мебель и оборудование. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории, включая детские площадки и павильоны.