Детский сад № 13 в Кашире отремонтируют к осени 2026 года
Капитальный ремонт начался в детском саду № 13 на улице Вахрушева в Кашире. Специалисты «Стройэнергокомплекта» уже приступили к демонтажным работам.
Площадь здания превышает 2,7 тысячи квадратных метров. Согласно плану, рабочие отремонтируют фасад и кровлю, заменят инженерные системы, двери и окна, а также проведут отделочные работы.
Для детского сада закупят новую мебель и современное оборудование. Кроме того, планируется дополнительно благоустроить территорию возле здания.
«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают больше 10 человек», — пояснили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Полностью завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.