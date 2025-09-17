Детский сад № 13 в Кашире отремонтируют к осени 2026 года

Капитальный ремонт начался в детском саду № 13 на улице Вахрушева в Кашире. Специалисты «Стройэнергокомплекта» уже приступили к демонтажным работам.

Площадь здания превышает 2,7 тысячи квадратных метров. Согласно плану, рабочие отремонтируют фасад и кровлю, заменят инженерные системы, двери и окна, а также проведут отделочные работы.

Для детского сада закупят новую мебель и современное оборудование. Кроме того, планируется дополнительно благоустроить территорию возле здания.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают больше 10 человек», — пояснили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Полностью завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.