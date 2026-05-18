Детский сад № 13 в Кашире капитально отремонтируют в этом году

В Кашире продолжается капитальный ремонт детского сада № 13, расположенного на улице Вахрушева. Дошкольное учреждение входит в состав школы № 7 с углубленным изучением отдельных предметов.

Строительная готовность объекта достигла 45%.

Работы проводят в рамках государственной программы модернизации социальной инфраструктуры Подмосковья и национального проекта «Семья».

«На объекте работают больше 50 рабочих, три единицы техники. Строители завершают кровельные работы, ведется утепление фасада, отделка, выполняется устройство гидроизоляции на козырьках входных групп. Также приступили к благоустройству прилегающей территории, проводится обустройство детских площадок», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Параллельно началось благоустройство территории детского сада. На объекте оборудуют новые игровые площадки и обновят прилегающую территорию.

Общая площадь здания составляет почти 2,7 тысячи квадратных метров. В рамках ремонта там полностью заменят инженерные коммуникации, включая системы отопления, вентиляции и канализации, установят новые окна и двери, обновят фасад и внутренние помещения. После завершения работ детский сад также получит новую мебель и современное оборудование.

Открытие обновленного дошкольного учреждения запланировано на этот год.