Детский сад № 13 в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю

Детский сад № 13 в Кашире капитально отремонтируют в этом году. Там обновят коммуникации, кровлю и фасады, установят современное оборудование. Работы завершат к сентябрю.

В детском саду на улице Вахрушева уже начались работы — специалисты приступили к отделке и ремонту кровли.

Как сообщили в областном министерстве строительного комплекса, площадь здания превышает 2,7 тысячи квадратных метров. Там восстановят фасад, кровлю, обновят системы отопления, вентиляции и канализации, окна и двери. В кабинетах установят комфортную мебель и современную технику.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья».