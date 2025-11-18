Детский сад № 13 на улице Вахрушева в Кашире отремонтируют к 1 сентября 2026 года

Сейчас в детском саду № 13 на улице Вахрушева ведется капитальный ремонт. Работы завершены уже на 50%. Благоустроенное здание планируют открыть для воспитанников к 1 сентября 2026 года.

В учреждении площадью более 2,7 тысячи квадратных метров обновляют фасад и кровлю, меняют системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, проводят внутренние работы. В помещения должны закупить новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию — благоустроить.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».