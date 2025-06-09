Детский сад № 12 в Балашихе капитально отремонтируют к сентябрю

Детский сад при школе № 12 в микрорайоне Павлино Балашихи капитально отремонтируют к сентябрю. Там обновят фасад и кровлю, заменят окна и двери.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчика для проведения работ уже определили. В здании детского сада обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений. Там также заменят сантехнику, полы, потолки, окна и двери.

«Контракт на проведение работ заключен с ООО „РКС“. Завершить все работы на объекте планируется до 1 сентября 2026 года», — отметили в ведомстве.

Ремонт проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.