Детский сад № 11 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю

Детский сад № 11 на Парковской улице в Орехово-Зуеве продолжают капитально ремонтировать. Работы планируют завершить к 1 сентября.

Готовность объекта уже превысила 35%, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас в здании завершают демонтажные работы, ведут отделку, а также обновляют кровлю и фасад.

В ходе ремонта в детском саду обновят все инженерные системы, в том числе электросети, трубы водоснабжения, канализацию, вентиляцию и кондиционирование. Там улучшат видеонаблюдение, пожарное оповещение и охранную сигнализацию.

Работы проведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.