Детский сад № 10 из Ногинска стал лауреатом регионального конкурса

16 июля отделение «Теремок» Центра образования № 10 вошло в топ‑11 лучших дошкольных учреждений Московской области. В этом году учреждение представило на конкурс совместную работу педагогов всех зданий.

Ежегодно эксперты оценивают детские сады по широкому спектру критериев, и оказаться в числе лидеров среди множества других учреждений особенно ценно. Эта награда — результат долгой и добросовестной работы всей команды.

В достижении результата участвовали не только воспитатели, которые ежедневно выстраивают образовательный процесс и заботятся о детях. Участиками стали специалисты, активно участвующие в профессиональных конкурсах, а также воспитанники, которые вместе с педагогами представляют центр на площадках самого высокого уровня.

Благодаря такому взаимодействию общий результат оказывается больше суммы отдельных усилий. Коллектив отделения искренне гордится руководителями, педагогами и воспитанниками.

Здание дошкольного учреждения открылось в 2023 году после капитального ремонта. Сейчас здесь работают 12 групп. Современная, развитая инфраструктура, инновационное оборудование, командная работа опытных и творческих специалистов позволили за три года добиться впечатляющих результатов.