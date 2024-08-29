Детский сад № 1 капитально отремонтировали в Реутове
Капитальный ремонт детского сада № 1 завершили в Реутове. Там установили новую мебель, обновили сантехнику, пололки, стены и многое другое.
Работы в детском саду длились полгода. За это время там установили новые двери и перила, обновили фасад и крышу, а также привели в порядок сантехнику, вентиляцию, стены и потолки, в учреждении появилась новая мебель.
«Наши дети получат новый детский сад, капитальный ремонт произведен. Все это способствует тому, чтобы у детей было хорошее настроение, а родители чувствовали безопасность, отправляя детей в сад», — сказал глава округа Филипп Науменко.
Прошлом году детский сад принял около 100 воспитанников. После ремонта он сможет вместить 320 ребят.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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