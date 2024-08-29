Детский сад № 1 капитально отремонтировали в Реутове

Капитальный ремонт детского сада № 1 завершили в Реутове. Там установили новую мебель, обновили сантехнику, пололки, стены и многое другое.

Работы в детском саду длились полгода. За это время там установили новые двери и перила, обновили фасад и крышу, а также привели в порядок сантехнику, вентиляцию, стены и потолки, в учреждении появилась новая мебель.

«Наши дети получат новый детский сад, капитальный ремонт произведен. Все это способствует тому, чтобы у детей было хорошее настроение, а родители чувствовали безопасность, отправляя детей в сад», — сказал глава округа Филипп Науменко.

Прошлом году детский сад принял около 100 воспитанников. После ремонта он сможет вместить 320 ребят.