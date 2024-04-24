Детский сад на Вокзальной улице в Подольске достроят к августу | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 10:19 Детский сад на Вокзальной улице в Подольске достроят к августу Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Строительство детского сада на Вокзальной улице продолжается в Подольске. На данный момент возведение объекта завершили на 90%.

«На объекте завершаются внутренние отделочные работы, монтаж внутренних сетей пожаротушения, вентиляционного оборудования, внутренних слаботочных систем (телефонная линия, интернет, телевидение)», — сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

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Отмечается, что в детском саду приступили к поставке оборудования пищеблока, мебели для групповых комнат, в том числе игровой, кроватей, спортоборудования.

Полностью достроить объект планируют к августу 2024 году. Согласно проекту, в трехэтажном здании для детей оборудуют групповые и спальные помещения, спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты психолога и логопеда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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