Детский сад на улице Строителей в Реутове открыли после капитального ремонта

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

В Реутове открылся обновленный детский сад в доме № 15 на улице Строителей. Его вместимость увеличилась до 320 воспитанников.

Глава Реутова Филипп Науменко, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев открыли обновленный детский сад.

Строители работали на объекте в течение шести месяцев. Они установили новые перила и двери, заменили крышу и фасад здания, обновили проводку, вентиляцию и сантехнику, покрасили стены, привели в порядок полы и потолки. В детский сад также закупили новую мебель.

Вместимость дошкольного учреждения увеличилась. Раньше здесь находились около 100 детей, а теперь — 320 юных реутовчан.

«На этот шаг мы пошли сознательно, поскольку с каждым годом в микрорайоне увеличивается количество молодых и многодетных семей. К концу года надеемся полностью ликвидировать очередь в детские сады», — отметил глава Реутова Филипп Науменко в своем телеграм-канале.

Еще один детский сад в Реутове откроют в сентябре. Он расположится в жилом комплексе «Самоцветы мира».

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