Детский сад на улице Школьной в Наро-Фоминске отремонтируют до 2026 года

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 7 в Наро-Фоминске, расположенного на улице Школьной, планируется завершить к началу нового учебного 2026 года. Уже определен подрядчик.

В рамках ремонта планируется провести полную замену инженерных коммуникаций, включая системы водоснабжения, отопления и электроснабжения. Особое внимание уделят обновлению сантехнического оборудования. Кроме того, предусмотрена модернизация фасада здания и капитальный ремонт кровли.

Для усиления безопасности детей будут установлены современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Реконструкция коснется и внутренних помещений учреждения: полностью обновят пищеблок и игровые комнаты.

Особое внимание уделят благоустройству территории вокруг детского сада. Здесь создадут зоны для игр и прогулок детей, оборудуют новую площадку с игровыми комплексами и зелеными насаждениями. Завершится ремонт оснащением дошкольного отделения новой мебелью и оборудованием. Все работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».