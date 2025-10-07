Детский сад на улице Пойденко в Апрелевке отремонтируют в 2026 году

В Апрелевке в Наро-Фоминском округе капитально отремонтируют детский сад. Учреждение площадью более тысячи квадратных метров находится на улице Пойденко.

Сотрудники подрядной организации «Матрица» уже приступили к демонтажным работам.

«Капитальный ремонт объекта осуществляется в рамках национального проекта „Семья“, финансируемого за счет бюджетных средств. На объекте работают больше 40 человек», — отметили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Специалисты обновят фасад, кровлю и входные группы, заменят инженерные системы, модернизируют пищеблок и проведут работы во внутренних помещениях.

Для детского сада приобретут новые мебель и технику. Кроме того, возле учреждения благоустроят территорию.

Детский сад откроют в следующем году.