Детский сад на улице Пойденко в Апрелевке отремонтируют в 2026 году
В Апрелевке в Наро-Фоминском округе капитально отремонтируют детский сад. Учреждение площадью более тысячи квадратных метров находится на улице Пойденко.
Сотрудники подрядной организации «Матрица» уже приступили к демонтажным работам.
«Капитальный ремонт объекта осуществляется в рамках национального проекта „Семья“, финансируемого за счет бюджетных средств. На объекте работают больше 40 человек», — отметили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Специалисты обновят фасад, кровлю и входные группы, заменят инженерные системы, модернизируют пищеблок и проведут работы во внутренних помещениях.
Для детского сада приобретут новые мебель и технику. Кроме того, возле учреждения благоустроят территорию.
Детский сад откроют в следующем году.