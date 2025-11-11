Детский сад на улице Неделина в Щелкове начали готовить к открытию

Детский сад на улице Неделина в Щелкове откроют в ближайшее время. В здании уже завершают подготовку: убирают помещения, расставляют мебель, оформляю разрешительную документацию. Учреждение сможет принять 240 воспитанников.

Как рассказали в областном Минстрое, площадь здание превысит 3,5 тысячи квадратных метров. Его построили в рамках региональной программы.

В детском саду обустроили учебные помещения, в том числе группы для ребят разных возрастов, спортивный зал, музыкальную комнату и специализированные кабинеты для развития речи и психологической поддержки. На территории разместили игровые и спортивные площадки.

Сейчас в округе продолжается строительство бассейна. Он появится в поселке Монино и откроется в 2026 году.